El Premio Nacional de Literatura 2022, Hernán Rivera Letelier, recordó como vivió el fallecimiento de su madre y el doloroso proceso que pasó cuando solo tenía 9 años.

"Yo tenía 9 años y la sensación que sentí fue que se me cayó la muralla que me defendía de la muerte. Y quedé frente a frente de cara a la muerte, fue muy triste. No pude soltar una lágrima cuando ella murió", señaló en conversación con "Buenas Noches a Todos".

Después, el escritor contó el homenaje que le hizo en el colegio. "En el día de la madre, nos hacen pintar una tarjeta y escribir algo en ella. La tarjeta mía fue la mejor del curso, no tenía a quien dársela y luego lloré todo el día", agregó.

A su vez, el artista de 72 años aseguró que "cuando empecé a escribir, le he hecho varios homenajes en muchos libros, al igual que a mi papá".

Sobre la relación con su padre, el nacido en Talca precisó que "yo pensaba que no me quería, porque creía que era la oveja negra de los hermanos".

Y puntualizó que "cuando escribí ‘Himno del ángel parado en una pata’ (1996) en donde cuento mi infancia, me reconcilié con él en la última página, fue hermoso".

"La literatura es hermosa, hace cosas que uno no comprende", sentenció Hernán Rivera Letelier.