Cero fue el filtro que tuvo Patricia Maldonado a la hora de criticar al humorista Paul Vásquez, el cual recientemente participó en "Juego Textual", programa de Canal 13 donde reveló que su hija quedó embarazada del hijo de su pareja.

En el espacio, el "Flaco" relató: "Ella dormía en la cama de mi mujer (Giovanna Sepúlveda), cuando yo no estaba, y ni ella se dio cuenta de lo que pasaba. Además, usaba ropa ancha, nadie supo".

Así, Maldonado criticó las palabras del comediante a través de su programa de YouTube "Las Indomables", donde cuestionó que haya contado el familiar hecho.

"Yo creo que hay cosas que tú sí puedes contar, que son las más livianas, anécdotas que no van a comprometer a tu familia ni a nadie. Lo que escuché ese día lo encontré sumamente fuerte", inició comentando.

Luego continuó: "¿Cuál es la idea? ¿Por qué? No era necesario, no era necesario (…) Si tú quieres volver al humor o buscar pega, busca cualquier alternativa, pero no mezcles a tu familia", relató, aludiendo a que intentó aprovechar la atención para conseguir algún empleo.

"Esos son temas personales para tratarlos en familia. Hay cosas que yo no puedo justificar, me van a perdonar, lo encuentro penca, rasca y poco responsable", narró.

Por último, Maldonado empatizó con la hija del humorista: "Me parece una vergüenza ver que en una pantalla mi papá está hablando de mí, y lo que está contando".