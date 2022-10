Comparte

"Qué Se Comenta" es el nombre del nuevo programa de Agricultura TV, el cual repasará diversas noticias del mundo del espectáculo.

El espacio estará conducido por el reconocido periodista Andrés Caniulef, ex "Me Late" con amplia trayectoria en el ámbito, así como con el periodista de Revista Velvet, Jon Reyes.

"Lo pensamos como un punto de encuentro para ponerse al día con todas las noticias y las novedades del cine, de la música, de la televisión, de los famosos y de las series del momento. Cada semana haremos una actualización de lo que está marcando la pauta, de lo que se comenta y lo que se tiene que comentar…", relató Caniulef sobre el nuevo programa.

Por otro lado, el experiodista de Revista Cosas se refirió a este pronto debut, a través de sus redes sociales.

Además, Reyes dejó invitados a todos sus seguidores a escuchar el programa. "Estamos preparando este proyecto con mucho cariño, para mantenerlos actualizados todas las semanas en cultura, en espectáculo internacional, y por supuesto también, en espectáculo nacional".

La exclusiva con Daniela Aránguiz

En la misma línea, los comunicadores conversaron con Daniela Aránguiz, quien se ha mantenido en la palestra durante el último tiempo, luego de que se confirmara su separación con Jorge "Mago" Valdivia.

Así Aránguiz, de manera exclusiva con Agricultura TV, se refirió a su quiebre: "Estoy bien y estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila. Eso me costó muchos años entenderlo. No estoy con nadie, estoy conmigo misma. Y estoy muy, muy bien", señaló a nuestro medio.

"Qué Se Comenta" será estrenado este viernes 28 de octubre, a las 22:30 horas, por Agricultura TV.