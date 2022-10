Comparte

Compleja fue la situación que experimentó Pamela Díaz, luego de que se encontrara realizando compras en un supermercado.

Esta anécdota que vivió la "Fiera" fue revelada por ella misma, mientras se encontraba en una transmisión en vivo junto al exchico reality, Arturo Longton, de acuerdo a lo que consignó La Cuarta.

Según los dichos de Díaz, ella sin querer le habría pasado a llevar el carro a otra compradora, situación que molestó a la otra persona. "Ten más cuidado, chao", le habría dicho la mujer.

Ante estas palabras, Díaz le habría respondido: "‘No te dije ni hola'". Mira la estupidez".

Si bien Pamela pensó que la situación había terminado ahí, para la mujer no fue así, ya que esta se le acercó para insultarla: "Me dijo ‘chula cu… no tienes ni plata. No tienes ni plata, rota de mie…", develó Díaz.

Díaz no se sumó a esa polémica y señaló que optó por pagar su compra, y marcharse. "La miré, me reí, saqué la plata y me fui", relató.