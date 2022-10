Comparte

Daniela Aránguiz se refirió a su quiebre amoroso con Jorge Valdivia. La modelo envió un mensaje donde aborda su separación al programa "Qué se comenta" de Agricultura TV, conducido por Andrés Caniulef.

“Estoy bien, estoy conmigo misma, no estoy con nadie más. Una mujer no necesita estar con un hombre para estar bien y tranquila, eso me costó muchos años entenderlo“, manifestó.

Por otra parte, en el espacio el periodista Jon Reyes señaló que la modelo no tiene rencores con su ex marido y actualmente estaría disfrutando de su soltería.

"Está muy empoderada y me dijo que van a seguir siendo familia, están en muy buenos términos, pero sí podemos decir que esa relación se acabó", señaló el comunicador.

Revisa el programa y las declaraciones de Daniela a continuación: