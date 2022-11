Comparte

Este miércoles Patricia Maldonado se refirió a la visita de Marco Enríquez-Ominami al matinal de Mega, Mucho Gusto, en donde su esposa, Karen Doggenweiler, se desempeña como conductora.

A través del programa de Youtube, Las Indomables, Maldonado criticó la intervención de MEO, a propósito de la victoria de Lula da Silva en las elecciones de Brasil.

"Hoy veía en la televisión a Marco Enríquez-Ominami hablando de lo de Brasil. Estuvo metido en un problema con los aviones que le pasaba Lula da Silva, en negocios que yo no puedo hablar nada porque no entiendo ese tipo de negocios”, partió diciendo.

"Como un individuo va a un canal como Megavisión, donde su mujer es una de las animadoras, que la deja totalmente limitada a no dar opinión, porque no puede dar opinión", sostuvo.

"¿Qué está pasando en la televisión hue…? yo no puedo creer que esto esté pasando, está bien que tengamos cobertura, pero te juro que me causó impacto ver a un individuo que está metido hasta las masas en el Foro Sao Paulo", criticó.

"¿Cómo va a ir a dar clases a un canal como Megavisión?, va un individuo como Ominami, que no le ha trabajado un día a nadie, con que derecho, creo de verdad que la televisión perdió el norte hace mucho rato. Por esa razón las plataformas y los canales más pequeños son los que dentro de todo la llevan", agregó Maldonado.

"Para mí lo que pasó fue una sirvengüenzura. A mi por el cariño que le tengo a Mega, porque fue mi casa, lo digo de corazón, que no tengo nada en contra de Mega, sigo queriéndolo igual, pero creo que ha cometido grandes errores, lo de hoy día fue garrafal", sentenció.

"Tener a Ominami sentado frente a su mujer hablando poco menos que de moral política, a un hue… que ha estado hasta el ojet…, que ha estado vinculado en actos pencas como los aviones que les pasaban plata, que no se ha sabido nunca lo que ocurrió, hoy día entrevistado, no me hue…", cerró.