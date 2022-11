Comparte

Mauricio Israel se refirió al complejo momento que atravesó previo a irse de Chile en 2008, donde una de las razones fue por causas económicas y el exceso de deudas que tenía.

"Yo tuve un problema con Tesorería en 2006 y comencé a tener problemas para pagar las deudas que todo el mundo tiene", partió diciendo en diálogo con "Buenas Noches a Todos".

Luego, el ex lector de noticias de Mega añadió que "en ese minuto, conversé tarde con mi familia y si lo hubiese hecho antes como corresponde, nada de esto habría pasado".

En ese sentido, el periodista aclaró que "yo me iba a Israel en primera instancia, yo me iba a Estados Unidos y tres días antes cambié el destino".

"La decisión fue tomada en conjunto por mi familia, yo no estaba en condiciones para tomar una decisión solo, pero yo no me quería ir de Chile", expresó el comunicador.

Mauricio Israel y las barbaridades que escuchaba fuera de Chile

"Yo leía y escuchaba barbaridades. Jordi Castell dijo que estaba en Palestina y apuntó que yo estaba en un kibutz (zona agrícola), pero después se tuvo que retractar", complementó.

Después, el conductor de "Círculo Central" remarcó que "una vez en Mega, cosa que me dolió, mostraron un matrimonio ortodoxo; y decían que era yo el que se estaba casando".

"Cuando tú escuchas tanta barbaridad; los viajes a Puerto Montt, Buenos Aires, todo eso es mentira. Hay muchas cosas que se dijeron que no fueron verdad", concluyó Israel