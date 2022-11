Comparte

Este viernes CHV celebró sus 62 años, motivo por el cual el periodista Juan Pablo Queraltó recorrió las instalaciones de la señal, donde se encontró con Francisco García-Huidobro.

En este sentido, la actriz y comunicadora aprovechó la pantalla para hacer un reclamo contra el conductor Julio César Rodríguez, ya que ella se encontraba de cumpleaños.

"Mi hijo me cuenta que cuando uno está de cumpleaños no debería trabajar, pero en la tele no hay feriados", relató la jurado de "Yo Soy" en un inicio.

Pero luego, apuntó contra el conductor de "Contigo en la Mañana": "No me ha mandado ningún WhatsApp", señaló, mientras que Monserrat Álvarez le explicó que no estaba en el estudio en aquella oportunidad.

Sin embargo, García-Huidobro debatió el punto: "Justo le dieron ganas de ir al baño cuando estoy de cumpleaños".

Luego JC Rodríguez regresó al set, donde aseguró que la saludaría después del matinal, bromeando con que "el regalo es una cosa privada".