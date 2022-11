Comparte

Pailita y Polimá Westcoast hicieron lujosos regalos a Joseph Rivas, conocido en TikTok como "Chico Eléctrico", niño que se rehabilita en Teletón y que se inicia en el mundo de la música urbana.

El momento se vivió tras la presentación de las tres mediáticas figuras en el acto final de la cruzada solidaria que se desarrolló en el Estadio Nacional.

En el escenario Pailita quiso regalar su Joseph el recuerdo que le entregaron por su participación en Teletón: "Te quiero hermanito, tremenda persona como este niño y muchos niños luchando. Nunca bajen los brazos, sigan luchando. (…) Ustedes son héroes, nosotros somos fans de ustedes, ustedes son los guerreros", manifestó el cantante.

Posteriormente, en conversación con LUN, el pequeño reveló que conoció a los artistas en camarines, antes de subir al escenario.

"Me llenaron de regalos y me dijeron que yo era ‘un luchador’. Yo les decía ‘no’ y ellos me decían ‘hermano, te lo mereces’. Son las mejores personas, me ayudaron con mis nervios", confesó.

Sobre los regalos que le entregaron, reveló: "Me dieron un reloj, un anillo, una cadena y me dejaron subir al escenario. Fue un sueño".