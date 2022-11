Comparte

Difícil sería el momento que estaría enfrentando Helhue Sukni, lo cual trató a través de sus redes sociales con su casi 1 millón de seguidores.

Así, la denominada "abogada de los narcos", se disculpó en primera instancia por no estar tan activa en las redes sociales, señalando que sufre de episodios de angustia y depresión.

"La tía Helhue después de llevar una semana caótica, porque la verdad es que he estado con depresión y todos ustedes tienen que saber que no todo lo que brilla es oro", inició señalando.

Luego relató que los comentarios negativos que recibe a través de las redes sociales, también la afectan.

"No me dan ganas de hacer nada, me dedico solo a trabajar, pero la verdad amigos es que no he estado bien", sostuvo.

Finalmente relató: "No quiere ser más egoísta con sus estupideces (…) Dejarlos tristes, porque yo sé que le subo el ánimo a mucha gente. Pero a mí, ¿quién me sube el ánimo? Nadie po", cerró.

Aquí puedes ver el registro que compartió: