Comparte

Esta jornada el matinal de Mega, "Mucho Gusto", invitó al diputado Diego Ibáñez (CS) y al abogado Francisco Orrego, del movimiento "Con mi plata no", para debatir sobre la reforma a las pensiones presentada por el Gobierno.

Cuando ya finalizaba el bloque, ocurrió un desencuentro entre Orrego y la conductora del espacio, Karen Doggenweiler.

Cuando Ibáñez mencionó una carta de las AFP a sus afiliados "hablando barbaridades de este proyecto", la periodista dijo en un tono broma que "no me escriban más. Quiero decirle a mis AFP que no me escriban más".

El panelista de "Sin Filtro" expresó que "a mí no me ha llegado ninguno…". A lo que Doggenweiler respondió: "Porque tienen un vocero acá mejor po’, Pancho".

"No… acá la Karen me la tira como en talla. Me dice ‘acá tienen un vocero’ y Karen nosotros tenemos un movimiento de carácter ciudadano, social, que lo que busca es defender las cuentas de capitalización individual, es decir, la propiedad sobre los fondos de pensiones", aclaró el invitado.

Karen enfatizó que "tiene que cambiar, el sistema como lo vemos hoy tiene que cambiar". Pero Orrego insistió en su punto. "Como talla la puedo dejar pasar, porque no somos vocero de ningún tipo de agrupación", señaló.