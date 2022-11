Comparte

Este lunes el animador Jordi Castell fue el invitado de "Juego Textual", programa de Canal 13 conducido por Sergio Lagos.

Uno de los temas obligados de su participación, fue su quiebre amoroso con Juan Pablo Montt, el cual fue bastante inesperado para el mundo del espectáculo.

"No quiero hacerme la víctima acá ni mucho menos, pero yo creo que todos nos damos cuenta cuando estamos sintiéndonos un poco amenazados o saliendo de nuestra zona de confort y de repente las cosas que antes no nos parecían violentas de pronto nos parecen violentas", inició comentando el comunicador.

Luego continuó: "Hay formas muy sutiles de demostrar violencia. El punto es tener la sensibilidad para aceptar que de repente las relaciones fracasan, porque el otro no es empático con la fragilidad de su cónyuge".

Por último, sobre el tema, expresó: "Tuve momentos de mucha fragilidad, sobre todo después que murió mi abuelo (…) pero claro, hubo cosas que de repente empezaron a hacerme ruido, porque yo sentía el hombre que dormía conmigo no tenía que tratarme de esa forma. Ojo que no era con gritos ni con violencia, eran sutilezas que decía ‘no tengo ganas de seguir escuchando’ (…) éramos demasiado distintos. No es que él haya sido una mala persona".

"Estoy aburrido de quedarme callado"

Estos dichos no pasaron desapercibidos para Juan Pablo Montt, su expareja, el cual respondió a los dichos de Castell.

"Estoy aburrido de quedarme callado y escuchar una versión inventada por este señor. Lo que lleva hablando durante un año es un relato para evadir y no abordar su verdad acerca de las obsesiones que padece y que le han impedido mantener relaciones y parejas", inició comentando en un inicio.

Luego continuó: "Me hizo un daño enorme, tuve que enfrentar una situación que jamás imaginé, más aún de una persona que se casó conmigo, involucrando a mi familia y amigos, para luego solo faltarnos el respeto".

Montt, por último, reflexionó sobre estos dichos:"La televisión no es mi mundo ni mi trabajo, pero no me puedo quedar callado viendo todo lo que he visto mientras se exhiben fotos e información mía. Todo esto afecta mi honra, vida privada y dignidad. Todo tiene un límite. Basta de lucrar con mi nombre. Que al menos demuestre decencia por el respeto que nunca me tuvo".

Aquí puedes ver la réplica: