Comparte

Nada inadvertidas pasaron las declaraciones de Catalina Pulido en un nuevo capítulo de "Las Indomables", luego de que apuntara contra la periodista Monserrat Álvarez, tras el caso de René Alinco, quien fue acusado de tener hálito alcohólico en el Congreso.

Así, la actriz inició criticando a la comunicadora: "La encuentro muy patuda (…) Enjuició a este señor René Alinco".

Luego fundamentó su crítica: "Hace unos meses, ella reconoció que había hecho entrevistas bajo los efectos del alcohol, que se había tomado su chupilca del diablo", expresó, aludiendo a los dichos que Álvarez emitió en el programa "Socios de la Parrilla", donde reconoció haber conducido un programa bajo los efectos del alcohol.

Tras esto, Pulido prosiguió: "Con respecto a René Alinco, dice: ‘Nadie puede ir a trabajar con hálito alcohólico, qué poco ético’. Yo no lo pude creer".

En este descargo, fue cuando se unió Patricia Maldonado, quien expresó: "Toda vaca se olvida que ha sido ternera. Me parece falta de profesionalismo… Cualquier profesión en la que usted llegue con copete, es poco profesional, sea quien sea. No puede. No tiene derecho a hacerlo".

Por último, Cata Pulido cerró: "Tejado de vidrio, un poquito. No andes pelando cuando… ¿Cashái?"