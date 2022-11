Comparte

Jorge Valdivia mandó un sorpresivo mensaje a Daniela Aránguiz. El exjugador de Palmeiras le pidió perdón a la influencer, con la que actualmente se encuentra separado tras 18 años de casados.

En el programa "Podemos Hablar", se mostró un video del "Mago" en donde dijo: "No te enojes por el video. Te pido perdón por mis errores, de exponerte de una manera negativa y porque no te lo merecías".

Asimismo, el otrora seleccionado nacional afirmó que "te amo mucho, siempre de voy a amar. Aunque no estemos juntos te voy a amar siempre. Eres el amor de mi vida, la mujer más importante y ojalá algún día me puedas escuchar. Perdón y te amo".

"Y si la vida o el amor nos vuelve a juntar alguna vez, me vas a hacer el hombre más feliz. Te amo, te amo siempre y gracias por cuidar a mis hijos como lo haces", cerró el actual comentarista.

La réplica de Daniela Aránguiz al video de Jorge Valdivia

"Jorge fue mi primer amor, me casé muy chica con él y yo me quería morir al lado de Jorge, y él lo sabe. Lo que más me dolió de esta ruptura fue el plan familiar, como el sueño de poder cuidar a nuestros nietos juntos: el proyecto de familia", aseguró Aránguiz.

Luego, indicó que "yo perdoné muchas cosas de Jorge para que mis hijos crecieran con su papá porque yo no crecí con mi papá. Y yo no me arrepiento. Yo amo a Jorge, no lo puedo dejar de amar de la noche a la mañana".

Sin embargo, la exparticipante de "El Discípulo del Chef" señaló que "uno ama tanto que se olvida a amarse uno misma y yo creo que es el momento que yo necesito amarme, conocerme, valorarme y que me valore como mujer".

Por último, quien fuera miembro de Mekano agregó en el programa de Chilevisión que "nunca le falté el respeto a él y en este momento tengo un torbellino de emociones. Y si yo perdonara a Jorge, será la última vez".