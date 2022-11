Comparte

Mariela Montero compartió con sus seguidores una sincera reflexión sobre su maternidad. La modelo acompañó sus palabras con una fotografía de su pequeño hijo Lautaro, quien tiene meses de vida.

En la publicación, realizada en su cuenta de Instagram, Mariela partió escribiendo una serie de consejos que recibió cuando recién se convirtió en madre: "Que duerma pronto en su cuna; No lo acostumbre a los brazos; Lo ideal es que solo consuma tu leche; Trata de dormir cuando él duerma; ¿Estás portando bien a tu bebé?; Fíjate que está muy abrigado; Cuidado porque ese chupete hará que tenga los dientes chuecos; Pásale saliva en sus pelitos de la frente para que se caigan; Prueba con el cochayuyo para sus encías; ¡No uses cochayuyo!, tiene mucha sal; ´Pásate un cepillo en el pezón para que se abra; Yo que tú congelaría la leche; No llores porque él siente todo", fueron parte de los comentarios que recibió.

En relación a lo anterior, la modelo explicó: "Cosas que sirven, cosas que no. Yo agradezco la buena intención y me quedo con lo mejor y me rio de algunas cosas, otras las tomo, pero vaya que stress que significa recibir tantos consejos juntos. A pesar de todo se agradece el amor 🧡".

Finalmente, Mariela cerró su reflexión recordando: "Yo solo sé que las mamás hacemos lo que podemos y más 🙌".

Las palabras fueron aplaudidas por los internautas, quienes le enviaron mensaje de ánimo y cariño par esta nueva etapa.

Revisa la publicación: