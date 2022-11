Comparte

Savka Pollak y Mauricio Israel vivieron un tenso momento en el programa "Sígueme y te Sigo", cuya discusión se provocó a raíz de la pensión de alimentos.

En el espacio de TV+, la exconductora fue invitada para comentar la millonaria deuda que tiene su ex en esta materia, la cual bordea los 100 millones.

Y también, la mesa fue integrada por el ex lector de noticias de Mega, quien mencionó: "No es una buena madre aquella que le niega la visita al padre (… ) porque siempre hablan de los papás y los papás".

La intromisión no le gustó a la comunicadora, que contestó: "Todos los papás dolidos contestan eso, es súper normal, echarle la culpa a su mamá".

Y en ese sentido, señaló que "un hombre que abandonó a su hija no puede opinar mucho sobre este tema”.

La situación comenzó a escalar y se acrecentó la tensión en el programa conducido por Francisco Kaminski, pues la panelista continuó con esta materia.

"Se me hace súper difícil, para ser súper honesta, se me hace súper complicado porque tú representas todo lo que para mí resulta agresivo, porque el irse del país, dejar una hija chica, me parte el alma. Y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación", remarcó.

Los dichos de Savka Pollak incomodaron a Mauricio Israel

La excandidata a diputada encaró a Israel y le señaló que asumiera que “esa ha sido jugada en esta vida, y no defiendas más porque es indefendible, el tratar de justificar una falta así, lo encuentro más macabro todavía”.

Los panelistas esperaron que el periodista diera a conocer su postura, aunque aseguró que ella “nunca se ha dado el trabajo de preguntar la segunda parte de la historia”.

Y en ese instante, Pollak se iba a ir del estudio: "No puedo sentarme con este señor al lado porque representa todo lo que las mujeres en Chile pedimos… nosotras lo que pedimos es respeto, no hombres que se mandan a cambiar cuando tienen un problema, y dejan a la mamá con toda la carga".

"Esa es la agresividad por la cual uno muchas veces no puede estar por sus hijos", respondió Israel.

Y cuando todo parecía que Savka iba a dejar el espacio, el conductor de "Círculo Central expresó que "prefiero yo salir de este espacio, que se quede ella". Y salió del estudio del programa.

El espacio continuó hablando de la pensión de alimentos, hasta que Pollak se fue del estudio e Israel regresó en los minutos finales.

Revisa el tenso momento