Tenso fue el momento que se vivió el pasado martes en la tarde en el programa "Sígueme y te Sigo", luego de que Savka Pollak y Mauricio Isla tuvieron un cruce que provocó que el comentarista deportivo optara por salir del set.

La comunicadora fue invitada al espacio a hablar sobre la millonaria deuda que le debe su expareja, por concepto de pensión de alimentos, la cual superaría los 100 millones de pesos.

La tensión se generó luego de que Pollak hablara de estos no pagos, señalando que "el no pago de pensión alimenticia es un acto de violencia. Digamos las cosas como son, no es buen padre porque lo saca a pasear el domingo, le compra un chocolate o participa de las actividdades escolares".

Frente a estas palabras, Israel reaccionó: "Y no es una buena madre quien no deja ver a los hijos al padre. Porque siempre hablan del papá".

Tras esto, ambos comienzan a debatir, frente a lo cual Pollak le dijo: "Un hombre que abandonó a su hija no puede opinar mucho del tema", donde el comentarista reaccionó: "¿Ese es el problema conmigo?".

"Sí, se me hace difícil, atroz. Para ser honesta, se me hace complicado, porque tú representas todo lo que para mí es súper agresivo: el irse del país y dejar a tu hija chica. Yo vi a tu hija y se me parte el alma y me cuesta mucho estar al lado tuyo por esa situación", confirmó Pollak.

Luego continuó: "Tú tienes que asumir que esa ha sido tu jugada y no lo defiendas más, porque es indefendible (…) Es el peor escenario que uno puede tener: El que cree que no ha hecho nada, pero ha hecho mucho daño".

Frente a estos dichos, Mauricio Israel le señaló a la comunicadora que "conoce solo una parte de la historia", lo cual provocó que Pollak se parara del asiento, con la intención de abandonar el estudio.

La molestia de Savka Pollak

"Gracias por la invitación, pero no puedo estar con este señor al lado. Me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto. No que se manden a cambiar cuando tienen un problema y que dejan a la mamá con toda la carga", manifestó Pollak, haciendo el ademán de abandonar el set.

Mientras que el conductor y los panelistas intentan que Pollak se quede, fue el propio comentarista deportivo quien tomó la decisión de abandonar el set, situación que se viralizó en las redes sociales.

