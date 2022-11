Comparte

Paola Troncoso fue la nueva invitada a "Juego Textual", donde se refirió a como lidia con la fibromialgia, que es afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo.

"El dolor es punzante, sientes que la articulación no te va a dar. Decidí ir al médico y, menos mal que caí en las manos de un médico que fue muy asertivo, porque en esa época no se hablaba de la fibromialgia", partió diciendo.

Cuando finalmente logró recibir el diagnóstico, el impacto al enterarse de lo que tenía fue tan grande que la llevó a no aceptar la realidad durante mucho tiempo.

"Renegué de esta enfermedad durante muchos años y solamente me empastillaba para pasar los dolores, tratando de fingir que no existían", añadió la actriz.

Acerca de los dolores, afirmó que "cuando estaba con crisis me duele todo el cuerpo. Es terrible porque no te puedes levantar, es como si tu cuerpo estuviera lleno de cemento y tratas de mover un dedo y todo es dolor".

"Como mamá me sentía pésimo porque mis niños querían jugar, yo no podía jugar, querían correr, no podía correr, no me podía agachar. Pasé unos períodos de sentirme muy culpable. Eran chiquitos, pero se daban cuenta, porque había días en que me levantaba sólo a servirles la comida y me volvía a acostar", aseguró.

Paola Troncoso y una cruda confesión

En ese instante, la actriz puntualizó: "En un momento te juro que me dieron ganas de pegarme un tiro (….) he probado muchas cosas, pero esta es una enfermedad emocional. Si uno no sana, tu cuerpo va a seguir ‘reclamando'".

Sobre su estado emocional frente a la fibromialgia, aclaró que "en ese momento cuando yo pensaba que la única solución para mí era pegarme un tiro y claramente no lo hice porque tengo hijos, y los amo con mi vida. Pero si hubiera estado sola probablemente lo habría hecho".

"Despiertas, te quieres mover, y es como ‘¿para qué vivir un día más para esto?’, todo los días el tener que separarse los dedos de a poco para poder moverme, las rodillas de a poquito para salir de la cama. Claramente en ese momento no estaba bien emocionalmente", relató la artista.

Por último, Troncoso se refirió a un complejo momento que vivió en vivo. "Una vez me pasó que fue tanta mi autoexigencia que estando en el programa en vivo me dio una crisis enorme hasta con convulsiones, me tuvieron que sacar volando y mis compañeros salvaron la situación de una manera increíble”, cerró.