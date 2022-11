Comparte

El pasado lunes la comediante Paola Troncoso fue invitada a "Juego Textual", espacio de Canal 13 conducido por Sergio Lagos, donde repasó diversos aspectos de su vida.

En la conversación, uno de los temas que tocaron fue su paso por el extinto programa "Morandé con Compañía", donde fue consultada sobre un posible regreso de este espacio.

Así, señaló que este programa ya no se podría hacer en la realidad, ya que incluso en su formato original había elementos que le molestaban.

"Hay muchas cosas de las que uno no se puede reír ahora, y a mí no me parece mal eso. El programa tenía muchas cosas que a mí no me gustaban, como reírse de la gente con defectos. Eso nunca me hizo sentir cómoda", reveló la comediante.

Por otro lado, también criticó a quienes señalaban que ya no se podía hacer humor.

"Ahora hay que hacer un humor más inteligente, no más. Si lo más fácil es reírse de los defectos, del más débil o de las desgracias (…) Creo que no hay límites para el humor y uno se puede reír de cualquier cosa, pero hay que ponerse los límites según lo que para ti es el humor", finalizó.