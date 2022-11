Comparte

El destacado actor nacional, Alfredo Castro, relató el monto que recibe de jubilación y aprovechó la instancia para criticar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

"Cumplí la edad y fui a mi AFP, dije que quería jubilarme, y que estoy recibiendo $156 mil pesos mensuales", mencionó en diálogo con el programa "Cadena Nacional" de Vía X.

Después, el artista de 66 años agregó que "30 años, yo me impuse siempre, trabajé en la Católica, en la Chile, en la Andrés Bello, en la Portales, trabajé en muchas universidades, hice mucho teatro".

Incluso, para evitar lagunas, el intérprete afirmó: "Me impuse también por el mínimo cuando no podía".

Luego, el actor que encarnó icónicos personajes en "Romané", "Los Pincheira", "El Circo de las Montini", "Tony Manero", entre otros, contó el instante cuando fue a la AFP que es afiliado.

"Le dije ‘me gustaría sacar la plata’, tenía como 35 millones. Me dijo ‘no, no se puede’. ‘¿Por qué no se puede? Esa plata es mía’ (respondió), ‘No, no es suya (…) usted la entregó a una AFP que se la está gestionando’ (le dijo el ejecutivo)", indicó.

Por último, el artista nacional aseguró que "yo recibo $156 mil pesos y además le pagó a la AFP para que me gestione mi jubilación… como si fuera poco".

Revisa la revelación de Alfredo Castro