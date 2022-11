Comparte

Miel Blanca no guardó silencio tras el comentario que emitió el chef Sergi Arola, una vez que fue desclasificada de "El Discípulo del Chef".

Recordemos que la cocinera quedó fuera de la competencia, que se encuentra en su recta final, luego de que diera positivo al Covid-19, situación por la cual compartió un desgarrador video en las redes, señalando que fue un acto injusto.

"Sentí que es tremendamente injusta la decisión (…) Me dio mucha pena, quedé con muchos problemas emocionales. Fue una decisión muy mal tomada", fue parte de lo que expresó en la oportunidad.

En este sentido, el chef español emitió un duro comentario sobre la reacción de Miel Blanca.

"No todo gira en torno al programa y teníamos otros compromisos que cumplir. Me parece exagerada su reacción cuando hubo gente que tuvo que cerrar restaurantes producto del COVID-19", manifestó Arola.

En la misma línea, añadió: "En este caso fue un mal menor, porque pudo seguir haciendo sus movidas por redes sociales y el programa le dio exposición".

La réplica de Miel Blanca

Sin embargo, la ahora ex discípula no se quedó callada y, a través de sus historias de Instagram, le respondió de manera directa al español.

"A Sergi no lo conozco. He tenido contacto con él, pero nunca he sido cercana y él tampoco me conoce a mí", le respondió de inicio.

Luego continuó: "Me parece curioso que diga que soy exagerada, porque siento que cuando uno habla de exageración es como el típico comentario para minorizar el dolor o la pena ajena".

Por otro lado, sostuvo que "no creo que sea así. Él también es súper intenso para sus cosas y para la cocina. Me imagino que a si él le hubiera pasado lo mismo, habría actuado igual o incluso peor".

Finalmente señaló: "Siento que fue algo tan grande que probablemente él también quería decir algo, quería mostrar su opinión. Lástima".