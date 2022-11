Comparte

José Miguel Viñuela hizo una profunda crítica a las funas que han recibido algunos rostros de televisión durante el último tiempo.

En el espacio "Desde mi cocina con la Nené", donde tuvo de invitado a Karol Lucero, el animador realizó sus descargas.

"Hablando súper en serio, nunca he dudado, en toda mi existencia, de lo buena persona que eres, de lo buen profesional que eres", señaló el exconductor de "Mucho Gusto".

A su vez, indicó que "lamentablemente en Chile pasamos por momentos muy difíciles, lo viví en carne propia porque a mí también me tocó, así que no te puedo entrar más porque tú no cometiste ningún error".

Incluso, el comunicador fue más allá y afirmó: "Este es un país arribista, cínico, de hue… que tiran la piedra y se esconden en un seudónimo, o sea, son puros marico…".

Por último, el ahora conductor de "Tal Cual" le expresó a Lucero que "nunca he dudado de la persona que eres y te lo digo de corazón: vas a volver a los medios y vas a volver con todo".

