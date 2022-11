Comparte

Cecilia Bolocco reapareció en una actividad en la comuna de Lo Barnechea y aprovechó de aclara sus dichos sobre las tallas XL, las cuales fueron muy criticadas por usuarios en redes sociales.

"Es evidente que (el comentario) fue sacado de contexto. El contexto de mis transmisiones en vivo responde a situaciones lúdicas, donde me cambio de ropa, donde juego o contesto las preguntas que me hacen", partió diciendo.

En medio de un evento de la Fundación Oncológica Care donde fue acompañada por su hijo Máximo, la diva chilena mencionó: "La verdad es que siento que se viralizó algo que fue sacado de contexto para tratar de imponer en mí una opinión que yo no tengo. Toda mi vida he sido una persona que ha tratado de empoderar a la mujer".

En ese sentido, la comunicadora señaló que "creo que todas somos bellas, todas somos reinas, Lo digo en todos los tonos y yo sé que en ese sentido he tenido el privilegio de ostentar hasta un título de belleza, pero es irrelevante. La belleza es del alma".

"Si yo hice un comentario sobre el tema del excesivo tallaje de la ropa es simplemente porque me asusta que mujeres se abandonen y que no se preocupen de su salud. La obesidad mórbida en nuestro páis está creciendo a pasos agigantados y es casi un tema de salud pública. Pero nadie dice que es peligroso", expresó.

Después, la conductora afirmó que "yo jamás voy a querer herir a alguien por ser obesa. Jamás, jamás… Eso de que yo tenga una opinión en contra con las personas extra extra large, no es verdad. Yo no tengo nada en contra de nadie".

Cecilia Bolocco pidió perdón

"Para mí es imposible decir algo para denostar, para dañar, insultar, agredir, nunca he abierto mi boca para agredir", aseveró la exanimadora de Viña del Mar.

"Y si lo hice, fueron malinterpretadas mis palabras o fui torpe en decir algo, pues pido perdón. Pido perdón porque esa nunca ha sido mi intención ni lo va a ser. Mi intención es que se viralice lo que hoy estamos haciendo", continuó.

Asimismo, Bolocco remarcó: "Si alguien se ofendió, pido perdón".

Por último, la ex Miss Universo agregó que "mi frase fue por un tema de salud porque nadie se atreve a decir estas cosas. Es un tema de salud. Si una está en 4x, no pues, yo creo que ojalá te des cuenta de que hay que hacer algo al respecto porque no es sano".