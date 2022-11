Comparte

La cantante Jennifer López anunció que sacará nuevo disco álbum llamado "This Is Me…Now", que será lanzado en 2023.

El anuncio se da en medio de los 20 años del aniversario de su LP "This Is Me…Then", que fue uno de los más exitosos.

Y a través de redes sociales, se muestra a la actriz en la portada de su álbum de 2002 "This Is Me…Then", para luego quitarse el gorro que utiliza en la foto y pasar a la presunta portada de "This Is Me…Now".

Descrito como un "viaje emocional, espiritual y psicológico que le ha llevado dos décadas", el nuevo trabajo pretende enfocarse en su dura infancia y relaciones fallidas narradas en "canciones confesionales y reflexiones sobre el pasado".

De esta manera, el disco contará con 13 sencillos y será lanzado en 2023.

Mira el adelanto del nuevo álbum de Jennifer López