En un nuevo capítulo de "Desde mi cocina con la Nené", el comunicador José Miguel Viñuela apuntó en contra de su excolega, Patricia Maldonado, enviándole un directo recado.

La situación se produjo el pasado lunes, donde el exconductor de "Mucho Gusto" repasó su cumpleaños del pasado sábado, relatando que hubo personas que olvidaron esta especial fecha.

"Debo reconocer que hubo dos personas que no se acordaron de mi cumpleaños: Dani, que se acordó hoy día, y Patricia Maldonado que por primera vez en la vida se olvidó de mi cumpleaños", inició comentando.

En la misma línea, precisó: "No me llamó, no me escribió, no nada", señalando que le dolió la ausencia del saludo de la opinóloga.

Tras este descargo, su compañera de programa María Vilches, le preguntó si hoy hablarían de la situación, ya que ambos comparten en el programa "Tal Cual" de TV+.

Sobre aquello, Viñuela explicó: "Hoy día van a hablar en la noche todo lo que pasó. Vamos a hablar en vivo".