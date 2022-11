Comparte

El pasado lunes el animador de "Mucho Gusto", José Antonio Neme, se tomó unos minutos al inicio del programa para referirse a los duros dichos que emitió el comediante Claudio Reyes.

El humorista, a través de un programa de YouTube, se refirió de manera indirecta al periodista de Mega, criticando su homosexualidad.

"Se fue al chancho tu socio. Se fue al chancho, hue… le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás", fue parte de lo que expresó en el canal "El Facho Cola".

La réplica de Neme

Frente a estos dichos, el periodista no se quedó callado y le respondió de manera directa a Reyes: "Quiero decirle algo al señor Claudio Reyes, que ustedes deben conocer como un actor al cual yo personalmente no conozco, y que públicamente en un espacio digital reclamó en contra de Mega por tener a un homosexual frente a un programa como este", inició señalando.

Luego continuó: "Como a mí no me gusta que me muevan la jaula, ni me arrastren el poncho, y como mi nombre y dignidad están de por medio, le voy a mandar tres o cuatro recados".

"Primero, estoy bastante viejo y peludo como para tener que dar explicaciones por las personas con las que yo me acuesto", comentó en un inicio.

Luego sumó: "Si tanto le perturba mi sexualidad o la manera en cómo hablo, tiene dos alternativas, buscar ayuda médica, porque probablemente, a lo mejor, en su sexualidad hay algo que no anda bien y debería revisar, o aprender a utilizar el control remoto".

Finalmente cerró: "Un saludo al guarén que él usa, que debe ser por lo que lo recordamos todos los chilenos, que es lo más notable que ha hecho en su carrera".