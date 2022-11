Comparte

Polémica se generó entre el comediante Claudio Reyes y el periodista José Antonio Neme, luego de que el primero lanzara duros dichos, criticando principalmente su orientación sexual.

"Se fue al chancho tu socio (Neme). Se fue al chancho, hueón. Le falta un día aparecer vestido de mujer, nomás", fue parte de lo que expresó Reyes en el programa de YouTube "Facho Cola".

En la misma línea, expresó: "Tantos modos, tan mara… que sale. ¿Cómo lo permite el canal? Es molesto".

Estas palabras no pasaron inadvertidas para el conductor de "Mucho Gusto", quien se tomó unos minutos y le respondió: "Para tener que dar explicaciones por las personas con las que yo me acuesto".

"Si tanto le perturba mi sexualidad o la manera en como hablo, tiene dos alternativas. Buscar ayuda médica, porque probablemente, a lo mejor, en su sexualidad hay algo que no anda bien y debería revisar. O aprender a utilizar el control remoto", manifestó el comunicador.

Ahora, el comediante volvió a referirse al tema, y esta vez para responder los dichos de José Antonio Neme.

"No estaba atacando la sexualidad de él"

En esta ocasión, la información fue desclasificada por la periodista Nataly Chilet, la cual conversó con Reyes y entregó su nueva postura.

"No mostrara el audio en pantalla, pero sí les puedo decir que me dijo que él no estaba atacando la sexualidad de él (Neme)", relató en el programa.

Junto a esto, Chilet señaló que Claudio Reyes no tiene intenciones de asistir al programa "Sígueme y te sigo" para entregar su postura, sino que lo que quiere hacer a través del programa de YouTube.

"Hay muchas personas que dicen que él quiere pantalla y tele, entonces no quiso darle el favor a quienes estaban diciendo eso", finalizó Chilet.