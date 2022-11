Comparte

Esta noche, en el programa de concurso “¡Qué dice Chile prime!”, conducido por Martín Cárcamo, dos equipos de celebridades jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

En esta ocasión en el programa se enfrentarán ocho comediantes reunidos por una buena causa: por un lado, el equipo de hombres “Machos Abrigados”, compuesto por Mauricio Flores, Gigi Martin, Charola Pizarro y Arturo Ruiz-Tagle; por el otro, el equipo de mujeres “Reinas de la Baraja”, compuesto por Natalia Cuevas, Pamela Leiva, Jenny Cavallo y Beatriz Alegret.

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos al humorista Memo Bunke, quien padece de fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica progresiva que afecta al tejido de los pulmones causando dificultad para respirar, tos seca, fatiga y dolor muscular, entre otros síntomas.

“Lo pasé súper bien, es rico jugar, te encuentras con tus compadres y colegas, y sobre todo ahora que venimos a ayudar a nuestro amigo que está pasándolo mal y le cuesta trabajar por su estado de salud. En una época tuvo una recaída, lo vimos y parecía un capítulo de ‘El día menos pensado’, pensamos que se moría”, bromea Arturo Ruiz-Tagle sobre su participación en el programa.

“Estoy feliz y muy contenta de compartir con este grupo. He visto el programa, me encanta y Martín es tan amoroso. Me gusta que nos unamos por una buena causa, que es hacer un aporte a Memo, un buen amigo al que que queremos todos”, dice, por su parte, Beatriz Alegret.

Para revivir los mejores momentos de “¡Qué dice Chile!”, se puede ingresar a su sitio web, www.13.cl/programas/que-dice-chile.