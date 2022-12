Comparte

Durante la tarde de este jueves se emitió un nuevo capítulo de "Sígueme y te sigo" de TV+, donde contaron la presencia de Mauricio Israel, el cual realizó polémicas declaraciones sobre la gente no binaria y transexual.

La situación inició luego de que analizaran una opinión de Valentina Roth, la cual a través de su cuenta de Instagram, repasó los problemas que ha sufrido con su cuerpo.

"A mí me molestaron toda mi vida por estar tan flaca, igual yo tenía problemas. Pasé por millones de problemas alimenticios como por 12 años de mi vida… no es chistoso, me reí de nerviosa. Pero bueno, ni un extremo es bueno", señaló en la oportunidad la ex "Calle 7″.

Bajo este sentido, en un video que compartió, señaló: "Tení’ que ubicarte, no tení’ que opinar de los otros cuerpos. No opiní".

Y fue en esta línea donde los panelistas del programa de TV+ aludieron a la ley que permite que los ciudadanos se identifiquen como género no binario.

Bajo este contexto, el comentarista deportivo Mauricio Israel alzó la voz para compartir su opinión: "Yo creo que no debemos normalizarlo, no se puede normalizar", partió comentando.

Luego continuó: "Me van a perdonar pero… tíldenme de conservador, de lo que quieran, pero hay ciertas cosas que nosotros estamos normalizando y que no son normalizables".

"Hay que aceptar, hay que querer, hay que abrazar, todos tienen derecho a hacer lo que quieran, pero no se puede normalizar", sostuvo.

Como si fuera poco, luego sumó: "Esto es una moda, está de moda el gay, la lesbiana…", causando sorpresa de los panelistas.

Una de las que respondió a estos dichos mensajes fue Nataly Chilet, quien señaló que ella aceptaba la diversidad, y que sebe visibilizarse.

"Por personas que dicen que no lo normalicemos, hay muchos niños que hoy día se quitan la vida por no ser aceptados en la sociedad. No podemos ser grises con ese tema. Existe diversidad sexual, hay que aceptarla, reconocerla y normalizarla", compartió Chilet.