Jordi Castell fue invitado por Pamela Díaz y Chiqui Aguayo al podcast "Hoy es Hoy", en el cual abordaron distintos temas y disfrutaron de una grata conversación.

Pero en medio del programa, el expanelista de "Primer Plano" emitió un ácido comentario a La Fiera por su carrera en la televisión.

"Yo proyecto… Igual que tú conseguiste una carrera siendo una estúpida", mencionó el fotógrafo.

A lo que Díaz aseguró que "¡Jamás en la vida he sido estúpida!", de forma indignada.

Y es ahí cuando Castell afirmó que "te has hecho la tonta del barrio toda la vida y gracias a eso construiste un imperio".

En ese sentido, indicó que "por eso todos te queremos y te respetamos”, dejando en claro que no era un ataque personal a Pamela.

Mientras que Chiqui Aguayo dijo que “así es, estúpida”, añadiendo que "es que no entiende lo que le están diciendo", sacando carcajadas de todos en el estudio.

Por último, Jordi Castell resaltó que "a mí me ha tocado un rol más incómodo, pero no me voy a cuestionar lo que proyectó públicamente, pero no creo que me respete".