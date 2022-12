Comparte

Pancho Saavedra protagonizó un emotivo momento en "Lugares que Hablan" al recordar a su abuela de 93 años, quien, según aseguró el animador, ya no lo reconoce.

En el espacio televisivo, Saavedra visitó la localidad de Puerto Aysén, donde conoció el caso de Karina Peña, quien debe cruzar un río para visitar a su madre dadas las dificultades del lugar en el que vive.

Fue en ese momento cuando el animador se emocionó. "Tú me estás hablando de tu mamá y yo tengo a mi abuela, que tiene 93 años y ya no me reconoce. Encuentro que es tan injusta la vida con los adultos mayores", dijo entre lágrimas.

"Me da mucha pena cuando tú me hablas. Pero también siento una alegría tan grande cuando tú me dices que te preocupas y que le estás inculcando esos valores a tu hija", agregó.

Tras ello, reveló que minutos antes de grabar le enviaron una foto de su abuela tomando desayundo. "Se ve tan bien. Pero ya no se acuerda de nadie. Se me parte el corazón porque yo viví con ella y tengo mucho dolor con eso", afirmó Saavedra.

Finalmente, afirmó que espera transmitirle esos valores a su hija para "que nunca se olvide de sus viejos, abuelos y padres".

"Conocerte a ti me inspira y son los valores que también quiero transmitirle a mi hija, que nunca, nunca se olvide de sus viejos, abuelos, padres. Que siempre estén al lado porque ellos fueron quienes se sacaron la cresta por criarnos", concluyó.

