El periodista Ignacio Gutiérrez fue el último invitado al programa "Buenas Noches a Todos" de TVN, conducido por Eduardo Fuentes.

En este, el comunicador y ex "SQP" se refirió a uno de los últimos importantes pasos que dio: dar el sí en su matrimonio.

Bajo este tema, el conductor del espacio intentó sorprender a Gutiérrez, por lo que le entregó una caja oscura, donde al interior se encontraba un "tesoro".

"Esto es parte de tu historia, de tu vida, pero quiero que lo compartas con la gente", le explicó el animador, previo a que la abriera.

Así, Nacho Gutiérrez encontró una carta y la comenzó a leer: "Hola Nachito. Me alegré mucho saber que cumplió su sueño de casarse. Recordé cuando supe que usted me regalaría mi vestido de novia, para cumplir uno de los sueños de mi hijo Felipe quien falleció en el tsunami del 27/F", documento que fue escrito por una mujer que, con anterioridad, recibió ayuda del periodista.

"Cuando escuché su voz no podía creerlo, más verlo y que he acompañara a elegirlo junto a la señora Lorena. Recuerdo ese abrazo que me dio con tanto cariño", continuó la mujer en el documento.

Luego señaló: "Mi vestido es uno de los más bellos tesoros que tengo y sobre todo que usted es uno de mis ángeles que me mandó mi Pipe para cumplir uno de sus sueños. Me falta último sueño, pero ya estoy a punto de cumplirlo. Solo desearle que sea el comienzo de una vida prospera y llena de amor".

Invadido por la emoción, Gutiérrez recordó la ayuda que le entregó a esa mujer, la cual finalmente logró cumplir el sueño de su hijo Felipe.

