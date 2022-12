Comparte

En medio de un diálogo, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela se encontraban conversando junto a Jordi Castell en el programa "Tal Cual", cuando los conductores intercambiaron duros dichos.

Esto, luego de que el periodista entregara algunos pistas sobre el vínculo que habría tenido su colega en el pasado con César Antonio Santis, situación que provocó una respuesta de la "Quintrala".

"Yo no soy como tú… no he andado con ningún animador de televisión", relató veloz la madre de Kel Calderón.

Pero sus dichos no terminaron ahí, pues luego se escudó en el invitado: "Hasta Jordi no te cree. Es que habían varios animadores en esa época: César Antonio Santis. Perdona, es que estoy con un problema. ¡César Antonio Santis!".

Frente a la insistencia, Argandoña explotó: "Nunca he sido polola de Santis. Eres un maric…".

Luego continuó: "Me da lo mismo que la gente sepa, pero vo’ empezaste esta pelea. Yo le voy a decir señora… Arrodíllate o le digo a la gente. Arrodíllate y pídeme disculpas".

Por último, Argandoña manifestó: "Yo jamás he andado con un animador de televisión. No he tenido necesidad".