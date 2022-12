Comparte

La actriz Antonella Ríos participó en el último capítulo de "Socios de la Parrilla", donde fue consultada sobre su salida de la televisión, en específico de las teleseries.

Tras ser consultada sobre por qué no volvió a participar en producciones nacionales, la intérprete señaló: "Es verdad, no me pregunten a mí, quizás soy mala actriz".

Luego prosiguió: "Antes lo veía con dolor, yo decía ‘¿por qué no?’, entonces pasó el tiempo, lo procesé y dije bueno será nomás (…) finalmente la actuación para mí fue derivar en las comunicaciones, y eso sí me gusta hacerlo; animar y todo eso".

"Hablando en serio, no tengo idea; y como estoy en una etapa zen, como que ya no me importa, ya no quiero revancha", repasó luego, afirmando que no quiere "nunca más actuar".

