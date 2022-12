Comparte

El pasado domingo se realizó un live a través de Instagram, el cual logró una increíble cantidad de espectadores. Se trata de una transmisión que realizó Anita Alvarado, donde respondió a los ácidos dichos de Daniela Aránguiz.

Quien también se refirió, de manera indirecta, a esta polémica, habría sido Karen Bejarano, la cual compartió en "El Discípulo del Chef" con Aránguiz, manifestando problemas en el espacio de CHV.

Recordemos que Daniela Aránguiz arremetió contra Bejarano tras su triunfo en el programa culinario.

"Siento que se metió mucho al victimismo. Una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres? ¿Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos? En mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer", manifestó Aránguiz en la oportunidad.

La réplica de Karen Bejarano

Frente a la polémica de Anita Alvarado y Daniela Aránguiz, la también cantante se habría manifestado al hecho, compartiendo un reflexivo texto en su cuenta de Instagram.

"En la vida todo se devuelve… El Karma", escribió en una publicación negra, con letras moradas, hecho que ocurrió luego del live que realizó la denominada "geisha chilena".

