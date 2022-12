Comparte

Breve fue el mensaje que compartió Angie Alvarado en medio de la guerra desatada que existe entre su madre, Anita Alvarado, y la ex "Mekano" Daniela Aránguiz.

Esto, luego de que Aránguiz arremetiera contra ella, señalando: "No tengo la culpa, que no pescaran en serio a tu hija y que tú le enseñaras a no tener valor de meterse con hombres casados y con familia".

Frente a esto, Anita le respondió en el live y aclaró la situación: "La Angie tenía 17 años y sí, estuvo con tu marido. Conocí a tu marido en mi casa. Fuiste gorreada".

Respecto a la postura de Angie Alvarado frente a esta situación, Anita detalló en el live: "Sí, hablé con ella… Angie es muy piola, me dijo: ‘Yo estoy feliz, a mí no me interesa’ (…) Yo la veo tan contenta. De hecho, me comentó: ‘Mamita, me voy a trabajar ahora. No me defienda tanto".

"El mal es una cosa para gente infeliz…"

Bajo este complejo escenario, quien respondió al hecho fue la propia Angie Alvarado, la cual compartió una reflexión a través de sus historias en Instagram.

"Las personas felices no pierden el tiempo haciendo mal a los demás", inició señalando la exchica reality.

Luego continuó: "El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa. Tú sigue brillando".

Aquí puedes ver la historia que compartió: