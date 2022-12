Comparte

En el último capítulo de "Las Indomables", Patricia Maldonado junto a Catalina Pulido repasaron diversos aspectos de la contingencia nacional, donde apuntaron a los periodistas.

Así, se refirieron a José Antonio Neme, José Luis Repenning y Priscilla Vargas, rememorando así al antiguo elenco de Mega.

En este sentido, la ex "Mucho Gusto" reveló: "Me gusta uno que es buenmozo, que trabaja en el Mega… cómo se llama, pero es estupendo. Se me olvidó", inició señalando junto a la actriz.

"Físicamente lo encuentro…"

Mientras que Pulido apuntó a Rodrigo Sepúlveda, Maldonado aclaró: "Rodrigo yo lo amo, pero hay otro. Es otro de la noche".

Finalmente Maldonado recordó el nombre del comunicador, siendo nada más que Juan Manuel Astorga.

"Qué hombre más interesante. Físicamente lo encuentro… qué quieres que te diga. Y lo encuentro de una habilidad, de una inteligencia, lo encuentro sensato", sostuvo la comunicadora.

Por último, expresó: "Qué rico, qué rico que estamos teniendo periodistas que son capaces de sacar su parte política y ver lo que está pasando alrededor".