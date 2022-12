Comparte

El bajista de Rage Against the Machine, Tim Commerford, atraviesa un complicado momento de salud, esto porque reveló que padece un cáncer de próstata.

"He estado lidiando con una mierda bastante seria. Justo antes de irme de gira con Rage, me extirparon la próstata y tengo cáncer de próstata", expresó en diálogo con la revista ‘Spin’.

Luego, detalló cómo se lo detectaron: "Fui a obtener un seguro de vida, pero mis números de PSA (antígeno prostático específico) aumentaron. No pude conseguirlo. No me asegurarían".

"Al principio el número era muy bajo. Lo observé en el transcurso de un año y medio y siguió elevándose más. Finalmente, me hicieron una biopsia y descubrieron que tenía cáncer, así que me sacaron la próstata", afirmó el estadounidense.

No obstante, el artista realizó una autocrítica: "Debería haber dicho: ‘Mis números están elevados y ¿qué significa eso realmente?’. Debería haberlo tomado más en serio".

Además, Commerford recordó que sus padres murieron por la misma enfermedad que padece: su padre a los 70 años y su madre a los 40.

Asimismo, admitió que una vez detectado el cáncer "es un viaje psicológico brutal" y que "el sufrimiento físico después de la cirugía… nunca había sentido un dolor así". "Siempre he sentido que tenía una tolerancia muy alta al dolor y esta mierda me puso de rodillas".

Por último, el bajista de Rage Against the Machine comentó su estado actual: "Después de que el dolor desapareció, todavía no he podido levantarme, a pesar de que estoy haciendo ejercicio, pero psicológicamente el daño es severo. Es muy difícil para mí no desmoronarme".