La cantante Katherine Orellana, durante la jornada de ayer, fue invitada al programa "Sígueme y Te sigo", donde repasó varios aspectos de su vida, refiriéndose en extenso a su relación con su hijo Facundo, al cual no ha podido ver hace varios meses debido a una decisión de la justicia.

"¿Cuál es tu motivación hoy para salir adelante?", le consultó el panelista Mauricio Israel, lo cual detonó el relato sobre su hijo.

Tras esto, la ex "Rojo", respondió: "Es mi hijo, Facundo Israel. Él tiene nueve años y no lo puedo ver", afirmó, quebrándose en lágrimas.

Luego profundizó: "Mi mamá me lo quitó por mi situación de alcoholismo, era lo mejor para él. Los tribunales estuvieron de acuerdo con ella, porque era lógico. Él está súper bien con su abuelita (…) Mi intención, primero que nada, es recuperarme. He entendido en estos meses que si uno no se ama primero, no puede amar a nadie".

"No hay un motor más fuerte en la vida que un hijo. Úsalo como fuerza cuando no tengas ganas de levantarse", complementó luego el animador del espacio, Francisco Kaminski.

"Estas circunstancias se dieron así…"

Orellana además precisó que este distanciamiento se debe mantener de manera virtual: "El magistrado entregó una resolución, no podía verlo ni estar cerca de él en un lugar público por dos años. Esto fue hace siete meses".

"Mi papá me va contando cosas sobre cómo está el niño, me manda fotos. Honestamente entiendo todo, la culpable de todas las huea… soy yo", relató, haciendo un mea culpa sobre su vida.

Por último, Orellana finalizó: "Gracias a Dios mi hijo es súper resiliente. La persona que más te ama es la que más sufre, pero estas circunstancias se dieron así, no puedo cambiar lo que hice. Quiero recuperarme y estar bien de salud".