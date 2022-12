Comparte

El pasado fin de semana la influencer Lisandra Silva generó preocupación a sus seguidores, luego de que relatara que su hija Leiah se encontraba en la clínica.

"Nuestra gordita está enfermita. Ingresada! Por fa recen porque se mejore pronto", escribió junto a una fotografía donde se veía el brazo y parte del cuerpo de la menor en un centro de salud.

Afortunadamente, la situación cambió, pues en una serie de videos que compartió, entregó algunos detalles de cómo está ahora su hija Leiah.

"Muchas gracias por su oraciones. Nuestra pequeña está bien y nos vamos a casa", inició comentando.

Luego continuó: "Quería pasar por acá para agradecerles a todos los que han orado por Leiah. Está mucho mejor, está en casa con nosotros, ya está recuperada. Está súper bien".

Por otro lado, también sostuvo que su hijo, Noah, también "estaba bastante malito".

Finalmente expresó: "Mi cara no es la mejor hoy, mis ojos están marchitos de no dormir de llorar, del estrés. Pero bueno aunque mis ojos no se vean tan felices, mi corazón está feliz".