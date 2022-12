Comparte

Devendra Banhart vuelve a Santiago el próximo 21 de marzo a Teatro Coliseo, para reencontrarse con el público chileno.

En esta gira, el músico repasará su repertorio ya conocido, además de algunos covers y nuevas canciones. E

sta fecha se da en el marco de que el artista no pudo viajar al país para actuar en Fauna Primavera 2022 el 6 de diciembre, tras contraer Covid.

Por otro lado, la banda nacional Niños del Cerro serán los encargados de abrir el espectáculo.

Las entradas para el concierto están disponibles en Puntoticket.

Quienes adquirieron boletos de Fauna Primavera 2022 para el día 6 de diciembre, tendrán pase gratuito escribiendo a sebastian@faunaprod.cl.

Banhart nacido en Houston, Texas, pero cuya infancia vivió en Caracas, Venezuela, atrajo la atención internacional en 2002 con su álbum debut ´Oh Me Oh My… The Way the Day Goes By the Sun Is Setting Dogs Are Dreaming Lovesongs of the Christmas Spirit´, una colección de grabaciones que había realizado el mismo. Luego vinieron otros celebrados trabajos como: Rejoicing in the Hands (2004), Niño Rojo (2004), Cripple Crow (2005), Smokey Rolls Down Thunder Canyon (2007), What Will We Be (2009), Mala (2013), Ape In Pink Marble (2016), Ma (2019), Vast Ovoid (2020) y Refuge (2021). Ha colaborado con amigos y músicos como: Beck, Vashti Bunyan, Os Mutantes y Vetiver. También se ha presentado junto a Gilberto Gil y Caetano Veloso, y además fue parte del concierto de David Byrne en Carnegie Hall.