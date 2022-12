Comparte

Sorpresa causó la revelación que realizó el socialité Di Mondo, luego de que participara en el programa "Pero con Respeto" de CHV, donde se sinceró junto a Julio César Rodríguez.

"Eric y yo tomamos la decisión de separarnos", inició comentando el influencer, revelando así el quiebre amoroso con quien fue su pareja durante 16 años.

En la misma línea, añadió: "Estamos super bien, tuvimos una relación increíble, hemos sido muy bendecidos", de acuerdo a la información que obtuvo el portal Página 7 de manera anticipada.

"No es fácil…"

"No fue un proceso, fue relativamente rápido (…) tomamos la decisión porque cada uno tiene que ser honesto con uno (…) Todo crecimiento tiene cosas muy buenas y algunas muy malas. Pero yo creo que el trabajo sí influyó", detalló, dando pistas de cómo fue este quiebre.

Por último, precisó: "Seguimos haciendo muchas cosas juntos… Uno se proyecta con alguien para toda la vida. No hemos hablado si uno se vuelve a enamorar. No es fácil, porque cuando uno tiene una conexión tan grande, tanto amor, es difícil. Ha existido tanto amor, que no nos odiamos".