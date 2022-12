Comparte

Compleja sería la situación que enfrenta José Miguel Viñuela, trastorno con el que vive hace años y le afectaría sus funciones en pantalla.

"Me pasó un día haciendo una mención para un programa en que tenía que leer la pantalla, y con toda la frase en la pantalla, no fui capaz de leerla. Me quedé en blanco", se sinceró en el programa "Buenas Noches a Todos".

Respecto a esta situación que experimentó, señaló que "me vino una angustia tan grande que se me secó la boca, se me aceleró el corazón. Y pensé: ‘Debo tener algo en la cabeza".

Frente a la preocupación que le generó, el ex "Mucho Gusto" optó por asistir al médico: "Me dijo que no tenía en la cabeza. Me hizo una prueba de como 50 preguntas y me dijo: ‘Lo que tú tienes es síndrome de ansiedad generalizado. Y esto se detecta por esto, por esto y por esto".

El tratamiento que siguió

"Empecé a tomar ansiolíticos, y después de un año los dejé por mi propia cuenta. No quería depender de fármacos ni nada. Después me di cuenta de que los necesitaba y empecé a tomarlos de nuevo", relató el conductor.

No obstante, la situación fue cíclica: "Duré como tres años y volví a tratar de dejarlos. Al final un día fui al doctor y me dijo: ‘Hay personas que pueden y otras que no. A lo mejor, lo tuyo es mucho más orgánico y probablemente los tengas que tomar de por vida", precisando que ahora toma todas las noches ansiolíticos.