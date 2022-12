Comparte

En un nuevo capítulo del programa de Cecilia Bolocco en Canal 13, “Todo por ti”, este domingo el actor Julio Jung Duvaychelle homenajeará a su madre, la también actriz María Elena Duvauchelle.

El actor hará un repaso de su vida, donde destacará su nacimiento en Venezuela, durante el exilio de sus padres por ser “peligrosos para la seguridad del Estado”. Madre e hijo, además, recordarán cuando conocieron al actor Christopher Reeve, quien, por gestión de María Elena, entonces presidenta del sindicato de actores chilenos, se alojó en su casa para dar su apoyo a los intérpretes perseguidos políticamente.

“Se abre la puerta, y Julio, de 8 años, está frente a Superman. Su cara fue impresionante. Reeve lo tomó de la mano, lo llevó a su dormitorio y le dijo ‘Muéstrame un atlas’, y le explicó que él nació allá, que se fue acá, que estaba casado, que tenía hijos. Se dedicó al niño que estaba impresionado. Era un héroe de verdad”, rememorará María Elena sobre el encuentro.

Los momentos más oscuros de Jung

Julio se referirá también a los duros momentos que vivió en su juventud cuando, tras la separación de sus padres, empezó a consumir cocaína. “Caí en las drogas a los 17, 18. Hay ciertas drogas que te cambian la cabeza, con la cocaína te sientes dueño del mundo, te pones agresivo, prepotente”, recordará el actor, agregando que lo mandaron a rehabilitación tras tener una sobredosis.

“Me había pegado un carrete muy intenso la noche anterior. Tenía algo en el velador, desperté, consumí, fui al baño, me duché, me vestí, consumí, llegué al portón, consumí, llegué a mi trabajo pegado en el techo, y colapsé”, contará. Llegar a internarse, eso sí, fue un proceso difícil que lo hizo ser muy irrespetuoso con su propia madre.

“Tuvimos peleas fuertes, le grité, hasta le pegué un empujoncito. Mi vieja lo pasó muy mal en esa época, pésimo. Pero se lo agradezco. Siento que soy quien soy hoy en día gracias a todo este proceso que pasé con mi mamá al lado. Salí y no he vuelto a caer nunca más”, declarará.