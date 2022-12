Comparte

Si bien durante el día de ayer el músico urbano Pailita hacía promoción de los premios La Junta, finalmente no se presentó en el evento.

Esto, luego de que el cantante optó por viajar a Viña del Mar, luego de que se enterase del incendio que afecta la Ciudad Jardín, el cual llegó a cercanías de la Quinta Vergara.

En este sentido, horas después el músico compartió una imagen junto a voluntarios de Techo Chile, luciendo la misma pechera, junto a tens y equipos de emergencia.

Luego compartió un texto donde explicó su ausencia del evento que era conducido por Julio César Rodríguez.

"Felicidades a todos los muchachos que fueron premiados hoy en La Junta, se lo merecen. Mala mía por no asistir, pero ando apañando a la gente acá en Viña, ahora recién voy a dormir, estuvimos toda la tarde y noche colaborando en los acopios", manifestó en un inicio.

Luego continuó: "No se molesten. A mí me hubiese encantado estar compartiendo con ustedes, pero no me puedo hacer el weón con todo esto que está pasando".

"Les doy mis explicaciones igual porque he visto cada comentario aweonao de gente poniendo en contra a todos los artistas, generando odio en donde no hay, y en un momento donde más necesitamos apañarnos y estar juntos", precisó, para evitar rumores.

Finalmente cerró: "Preocúpense de ayudar cabros, entregar amor, corten el show con los premios de quién ganó o quién tiene que ganar, como si fuera la final del mundo la wea, bendiciones pa todos, los quiero".