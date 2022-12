Comparte

Tras el arribo del verano, la temporada de piscina ya inició al menos para Helhue Sukni, quien realizó una especial remodelación en su piscina.

La denominada "abogada de los narcos" habló con el medio Las Últimas Noticias, donde se refirió a las modificaciones que realizó en su hogar, y la especial incorporación que realizará.

"Yo en un principio solo iba a cambiar el piso de la piscina, de pastelones a porcelanato, pero cuando la vi vacía pensé: ‘por qué no hago pisos y pongo un bar", reveló, afirmando que instalará esta sección de tragos.

Respecto a por qué tomó esta decisión, sostuvo que, como le gusta beber en la piscina "me tenía que parar a cada rato para ir a la cocina con las patas mojadas y dejaba empapado el comedor".

Aún así, no estaba contenta del todo, ya que el cambio se demoró más de lo esperado: "El que me hizo la piscina al inicio la hizo redonda y en altura para no sacar más tierra", explicó.

"Se ha demorado mucho porque también cambié el filtro, puse el bar, entonces ha habido que hacer un montón de arreglos", reveló por último.