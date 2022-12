Comparte

Complejo es el momento que enfrenta la influencer Naya Fácil, la cual tiene una orden en su contra por no presentarse a un juicio en Caldera, debido a una demanda de la alcaldesa de la comuna por desnudarse al interior de una iglesia, el año 2019.

"Mucha gente me está diciendo Naya entrégate. No me puedo entregar porque acabo de averiguar… No puedo creer lo que me está pasando. Me dicen que si me voy a entregar me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme. No puedo, qué voy a hacer encerrada en esta fecha", fue parte de lo que expresó la joven a través de las redes sociales.

Luego continuó: "Jamás en mi vida pensé que iba a terminar así. No puedo dar mi ubicación. Tengo que andar mal, oculta".

Tras esto, afirmó que Carabineros la estaba buscando: "Conche******, me fueron a buscar a mi departamento y yo justo me vine a Providencia (…) Estoy tiritando, chiquillos. De verdad, tengo el corazón a mil. Me acaban de llamar de mi departamento y me dijo que la poli estuvo allá recién buscándome".

"Justo estaba un conserje muy buena onda y me llamó, ‘hola estuvo la poli acá’. Que brígido loco", relató luego.

Tras esto, relató por qué Carabineros fue hasta su departamento, señalando que no fue precisamente por la orden de arresto. "Me llevo súper bien con unos conserjes que justo estaban de turno. Hoy me acaban de llamar que alguien llamó a los Carabineros dando el número de mi depa, diciendo que había un hombre agrediéndome. Y por eso llegaron a buscarme. ¿Cómo puede existir gente tan mal intencionada?".

La crítica al Presidente Boric

"Yo me entero de todo y voy a averiguar quién hizo esa maldad. Y sepan que todo se devuelve“, para luego afirmar que habría un helicóptero en su barrio, y sus vecinos la están mencionando.

Finalmente, su descargo fue dirigido al mismísimo Presidente Boric, solicitando su gestión. "Presidente Boric, ¿usted no hará nada al respecto? O sea, ¿para qué hice esa campaña? Así son, en las malas nadie está".