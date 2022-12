Comparte

Diana Bolocco fue la nueva invitada a "Juego Textual", donde relató cómo fue su desempeño en "Mucho Gusto" en el momento más complejo de la pandemia.

"Fue un desafío muy complejo que se fue haciendo cada vez más complejo porque me pasó de todo. Al haber sido capaz de estar en esa primera línea informativa, en un programa donde además me quedé sola, me siento orgullosa por lo que hice en lo profesional", afirmó en el programa de Canal 13.

Consultada si su trabajo en Mega era para hacer un matinal de entretención, la periodista añadió: "Por eso me fui a Mega, porque eso es lo que me gusta hacer. Al final agradezco lo que pasó, el matinal me hizo crecer y es lo que me tocó, donde tenía que estar en esa etapa de mi vida".

En ese sentido, la hermana de Cecilia Bolocco expresó que "pero esa mujer no soy yo, a mí me gusta reírme, pelusear, entretener. Soy periodista de formación profesional, pero ni en mis sueños pensé en entrar a un departamento de Prensa. Creo que pastelero a tus pasteles, y lo que mejor sé hacer es la entretención".

Diana Bolocco valoró la experiencia

"Aprendí que soy bien porfiada. Me gustó mucho una parte de mí que vi, pero desoí también una parte muy importante de mí, y eso me pasó la cuenta en lo personal", aseguró la comunicadora.

Después, aclaró que "pasar todos los días dando malas noticias, ir a cadena nacional para informar de cantidad de fallecidos y contagios. Yo miraba a mis compañeros de Prensa y les decía ‘ustedes están acostumbrados a dar malas noticias, ¿cómo lo hacen para blindarse?".

Por último, la animadora que regresó a la señal de Inés Matte Urrejola admitió que "estar conectada 100% todo el día con la fatalidad me pasó la cuenta".