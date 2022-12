Comparte

Julio César Rodríguez reaccionó molesto tras la filtración del supuesto monto que habría pedido para animar la fiesta de Año Nuevo en Valparaíso llamada la “Mejor Fiesta de Chile”.

Recordar que según los trascendidos, el periodista recibirá 15 millones por el evento que da la bienvenida al 2023. Y por esta razón, aclaró los rumores acerca de la cifra.

"Primero, me sorprendió mucho, pues creo que es primera vez que sale en la prensa publicado un pago de un animador por un festival o evento", mencionó a Página 7.

Sobre la filtración del monto, el conductor de "Contigo en la Mañana" añadió que "se debe a disputas políticas que tienen en Valparaíso, lo cual me da mucha pena y hace que se malinterpreten muchas cosas”.

En esa línea, remarcó rotundamente que "a mí la municipalidad nunca me ha contratado, a mí me contrató una productora, ellos me llamaron como hace 15 o 20 días para ofrecerme este final de año".

Además, sostuvo que "las cifras que le pagan a la productora no me las paga a mí… veo un titular de El Mercurio que es patético donde decía ‘Sharp contrata a Julio César’, y yo a él no lo conozco físicamente".

La teoría emanada por Julio César Rodríguez

Bajo este punto, el comunicador precisó que "creo que en la quinta región hay una pelea política que incluye a los medios, y es fome".

"Más que nada lo hago por la gente, ya que uno siente que tiene que estar cercano”, explicó las razones que lo llevaron a aceptar la invitación.

No obstante, puntualizó que "lo que yo cobro por los eventos es lo que pido por todos, de hecho, en el (contrato) definitivo que me llega (el pago) es mucho más barato que los otros que hago".

Finalmente, el periodista ignoró los comentarios mala leche que recibió en redes sociales: "A esos no los pesco, no entienden nada (…) se filtró que a 31 Minutos le pagaron 28 millones o a Chico Trujillo 18, al final terminaron diciendo que yo salía más barato por día".