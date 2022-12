Comparte

En el programa "Tal Cual" de TV+, conducido por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, repasaron en esta oportunidad el consumo de drogas, en particular sus experiencias con la marihuana.

La situación se dio cuando la animadora le contaba a su colega que, en su momento, fumó mucho cigarro.

En este sentido, el exconductor de "Mucho Gusto" le consultó de manera directa: "¿Fumaste pito?", frente a lo cual la Quintrala respondió: "No vamos a hablar de eso".

Momentos más tarde, Argandoña aludió al tema y confirmó que sí consumió marihuana en alguna oportunidad. "Me vino la pálida, oye…", confesó.

Viñuela, por su parte, también compartió su experiencia: "A mí me pasó lo mismo. Yo nunca pude fumar marihuana porque tengo crisis de pánico, y yo no cachaba. Fumé y casi me muero, Raquel", lo que fue complementado por la madre de Kel Calderón: "Yo también casi me muero…".